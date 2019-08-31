شكرا لقرائتكم خبر عن أعلامي سعودي يشن اعنف هجوم على المتمرد بن "بريك".. ماذا قال؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 1845707

شن إعلامي سعودي، اليوم الجمعة، هجوماً لاذعاً ضد زعيم ميليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، ومنفذ انقلاب عدن المدعو هاني بن بريك، واصفاً إياه بالخائن والإرهابي.

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وقال الإعلامي السعودي منصور الخميس في سلسلة تغریدات على "تويتر"، "لو كنت تحترم السعودية أو التحالف لاحترمت الحكومة الشرعية التي تدعمها السعودية والتحالف.. انت يفترض ان تقول في القنوات الفضائية : انك خائن انقلابي إرهابي تقدم اليوم أكبر خدمة لداعش والقاعدة والحوثي.

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جاء ذلك رداً على تغریدة لـ بن بريك قال فيها: "تحية إكبار وإجلال وحب وتقدير لكل سعودي دافع عن الإمارات وقال : السعودي إماراتي والإماراتي سعودي . وقد قلت للعالم أجمع وعلى القنوات الفضائية : أنا جنوبي أنا سعودي أنا إماراتي . مصلحة أمتي العربية فوق كل اعتبار. ولن أتراجع لجزء من الثانية في مكافحة أعداء أمتي بكل الطرق المشروعة

واتهم الخميس، في تغریدة أخرى، هاني بم بريك بقتل عدد من المشائخ والعلماء في مدينة عدن: "هاني بن بريك المتورط بمقتل الشيخ الراوي والشيخ عبدالرحمن مرعي شخص لا عهد له ولا ذمة منافق كاذب لا يؤتمن تدور حوله الشكوك في مقتل ابو اليمامة، أيضا لإشعال فتيل الأزمة في #عدن واستخدام مقتله ذريعة للانقلاب.. رسالتي يا أتباع بن بريك زعيمكم سيقتلكم كما قتل من قبلكم.1845707