الاكثر مشاهدة - ستذرف عيناك عند مشاهدته : بسبب هذه الأغنية .. الفنان ‘‘أصيل أبوبكر سالم’’ يبكي بحرقة أثناء مشاركته في حفل غنائي بالسعودية (فيديو)

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عدن - ياسمين التهامي - بعد 20 عام من ظهورة على مسرح طلال مداح بمدينة #أبها أختتم الفنان أصيل أبو بكر بأغنية لوالدة الراحل أبوبكر سالم بلفقيه يا بلادي واصلي وسط حضور جماهيري غفير ضمن فعاليات #موسم_السودة

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