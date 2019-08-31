الاكثر مشاهدة - مريام فارس ترتكب ‘‘الفعل الفاضح’’ على شاطئ البحر وتنشر(صور مثيرة)

شكرا لقرائتكم خبر عن مريام فارس ترتكب ‘‘الفعل الفاضح’’ على شاطئ البحر وتنشر(صور مثيرة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة مريام فارس ، صورتين لها بالبكينى أثناء قضاء عطلتها الصيفية . ونظراً لجراة الصور التي نشرتها ميريام ، أثار هذا غضب بعض متابعيها . Advertisements ​ وجاءت بعض التعليقات على النحو التالي: "صورة مالها أي لازمة"، "مبسوطة بحالك"، "خافي الله"، "مو حلو"، "شو هاد"، وغيرها من التعليقات. من الجدير بالذكر أن ميريام فارس قد أثارت أزمة مع الجمهور المصري، على خلفية تصريحها بمهرجان موازين الغنائي بالمغرب أنها أصبحت "تقيلة على مصر"، مما عرضها لهجوم كبير من قبل الجمهور المصري، وعدد من الفنانين.

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