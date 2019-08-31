الاكثر مشاهدة - الشرعية تعاود الهجوم على مليشيات الانتقالي في عدن .. وإعلان عن جيوش ضخمة تستعد لاقتلاع المتمردين وتوجيه الرسالة الأخيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن الشرعية تعاود الهجوم على مليشيات الانتقالي في عدن .. وإعلان عن جيوش ضخمة تستعد لاقتلاع المتمردين وتوجيه الرسالة الأخيرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاد وزير النقل في الحكومة الشرعية، صالح الجبواني، من جديد إلى تحذير مليشيا "المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم من الإمارات.

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وقال الجبواني في تغريدة له الآن على "تويتر" : "مثلث (الضالع-ردفان-يافع)، فيه عقلاء ومثقفين لكنهم قله.. المشكلة أن غوغائه يفتقرون للشهامة والفروسية لذلك يضعون أنفسهم في مواجهة مع ثلاثين مليون يمني، مع اليمن كلها شمالاً وجنوبا".

وحذر الجبواني الانتقالي في حال لم ينسحبوا من العاصمة المؤقتة عدن، قائلا: "أين أنتم ذاهبون؟! اليمن قادم إليكم فأنسحبوا إلى قراكم، أو واجهوا وسترون إلى أي مصير تقودون أنفسكم".