الاكثر مشاهدة - بعد قصف قوات الشرعية .. اعتذار يمني مفاجئ لـ‘‘قطر’’ : وقعنا ضحية كيد الأشقاء في الإمارات والسعودية .. شاهد

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قصف قوات الشرعية .. اعتذار يمني مفاجئ لـ‘‘قطر’’ : وقعنا ضحية كيد الأشقاء في الإمارات والسعودية .. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قدمت إعلامية وناشطة يمنية، اعتذاراً لدولة قطر بعد ما وصفته بـ”مؤامرة وكيد الأشقاء في السعودية والإمارات”، بعد قصف مقاتلات الإمارات لقوات الحكومية اليمنية بعدن.

وقالت الإعلامية ندوى الأفندي في تغريدة على حسابها بموقع تويتر: “سلام الله على قطر، سلام الله على تميم، ظلمناهم كثيرا، وصدقنا افتراءات إعلام السعودية والإمارات واتضحت الحقيقة للشعب اليمني”.

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وأضافت: “شخصيا، هاجمت قطر كثيرا وأعتذر شديد الاعتذار، بعد أن عرفنا مؤامرة وكيد الأشقاء في السعودية والإمارات”.

وجاءت تغريدة الأفندي تعليقا على تغريدة للإعلامي القطري عبد الله العذبة، والتي كشف فيها عن إعطاء الانفصاليين المدعومين إماراتيا في عدن، إحداثيات قوات الشرعية للمقاتلات الإماراتية لقصفها، الأمر الذي تسببت بمجزرة، راح ضحيتها قرابة 300 مقاتل بين قتيل وجريح.

وادانت وزارة الدفاع اليمنية ورئاسة هيئة الأركان العامة، القصف الجوي الإماراتي على قوات الحكومة الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن وضواحيها ومدينة زنجبار في محافظة أبين، مشيرة أنه أسفر عن سقوط 300 قتيل وجريح من عناصر الجيش.

وسقطت مدينة عدن مجددا الخميس في أيدي قوات “المجلس الانتقالي الجنوبي” المدعوم إماراتيا، بعد غارات جوية لطيران الإمارات استهدفت مواقع الجيش اليمني في عدن وأبين (جنوب)، راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى، وفق مصادر متطابقة وشهود عيان.

وبعد ظهر الخميس، سقطت مدينة زنجبار مركز محافظة أبين بيد قوات الانتقالي، بعد يوم واحد من سيطرة القوات الحكومية عليها.

وأقرت الإمارات، الخميس، بشن ضربات جوية، جنوبي اليمن، وبررت ذلك بأنها “استهدفت مجموعات مسلحة ردًا على مهاجمتها قوات التحالف في مطار عدن”.

وقدمت الحكومة اليمنية، الخميس، طلبا رسميا لمجلس الأمن الدولي، بعقد جلسة حول ما أسمته “القصف السافر” الذي شنته الإمارات على قواتها جنوبي البلاد.

وقالت الخارجية اليمنية في تغريدة عبر “تويتر”: “طلبت الحكومة اليمنية، رسميا، من مجلس الأمن، عقد جلسة حول القصف السافر الذي قامت به دولة الإمارات العربية المتحدة ضد قوات الجمهورية اليمنية المسلحة”.

وأضافت أن القصف الإماراتي على قوات الحكومة اليمنية جرى حين كانت الأخيرة “تمارس حقها الدستوري في مواجهة المليشيات المتمردة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا”.

في السياق، قال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الخميس، إن انقلاب المجلس الانتقالي الجنوبي تم بدعم وتخطيط الإمارات، في مسعى منها لتقسيم اليمن.

جاء ذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، بعد وقت قصير من سقوط مدينة عدن مجددا في أيدي قوات “المجلس الانتقالي” المدعوم إماراتيا.

فيما طالبت الحكومة اليمنية، الرئيس عبدربه منصور هادي، بتوجيه رسالة رسمية إلى المملكة العربية السعودية، يطلب فيها إنهاء مشاركة الإمارات في تحالف دعم الشرعية باليمن.كما طالبت بتعليق العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات.