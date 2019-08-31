الاكثر مشاهدة - وأخيرا من الرياض : إنهاء التحالف العربي في اليمن وطرد الامارات وإقامة علاقة ثنائية بين اليمن والسعودية فقط

شكرا لقرائتكم خبر عن وأخيرا من الرياض : إنهاء التحالف العربي في اليمن وطرد الامارات وإقامة علاقة ثنائية بين اليمن والسعودية فقط والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعا الكاتب والمحلل السعودي المقرب من دوائر الحكم، سليمان العقيلي إلى إنهاء الدور الإماراتي في اليمن، بعد تورط ابوظبي بجرائم حرب ودعم الإرهاب وقصف القوات الشرعية في عدن وأبين .

وخلال مقابلة مع القناة اليمنية الرسمية من الرياض، طالب العقيلي بإنهاء التحالف العربي في اليمن، والاكتفاء بإقامة علاقة ثنائية بين اليمن والسعودية.

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بحسب العقيلي، تقوم العلاقة على إعادة الشرعية وإنهاء الانقلاب، والحفاظ على وحدة اليمن والحفاظ على مصالح البلدين وأمنهما القومي.

سليمان العقيلي @aloqeliy اليوم على قناة اليمن الفضائية الرسمية يدعوا لإنهاء التحالف العربي وإقامة شراكة ثنائية بين المملكة العربية السعودية وبين اليمن .#الامارات_تقصف_الشرعيه#طرد_الإمارات_مطلب_شعبي_ورسمي#الامارات_تقصف_حلفاء_السعودية pic.twitter.com/z7dmIQV6gp

— سامية محمد (@samiah19995) ٢٩ أغسطس ٢٠١٩