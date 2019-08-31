شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تصعيد اماراتي خطير وصمت سعودي مريب .. الامارات تهدد بقصف معسكرات الجيش الوطني في مارب وتعز .. والضابط الكعبي يعلن ان قيادة التحالف اتفقت على ذلك !؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تصعيد اماراتي خطير وصمت سعودي مريب .. الامارات تهدد بقصف معسكرات الجيش الوطني في مارب وتعز .. والضابط الكعبي يعلن ان قيادة التحالف اتفقت على ذلك !؟

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