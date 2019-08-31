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عدن - ياسمين عبدالعظيم - مصدر سعودي يكشف سيناريو الساعات القادمة بين الشرعية اليمنية والامارات وموقف المملكة
كشف الإعلامي السعودي منصور الخميس، عن سيناريو الساعات القادمة وماستشهده تطورات الأحداث بين الحكومة الشرعية ودولة الإمارات
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وقال الخميس في تغريدات على “تويتر” بأن الحكومة اليمنية ستسحب سفيرها من الامارات وتقطع علاقتها بها وستتقدم بطلب رسمي للمملكة لانهاء مشاركة الامارات في التحالف”.
وأضاف: “المملكة حريصة على علاقاتها بالامارات ولكن الحل لعدم تعمق الازمة وتطورها إلى أبعاد الله وحده يعلم أين ستؤدي أن يتم انهاء مشاركة الامارات بناء على طلب اليمن”.
وأكد بأن “خروج الإمارات في صالح اليمن والمملكة بعد أن انحرفت الامور عن المسار الصحيح الذي تشكل التحالف من أجله وهو دعم الحكومة الشرعية”.
وقال أيضا: “خروج الامارات من التحالف سيحمي علاقة المملكة بالامارات وسينقذ الحكومة الشرعية من المجلس الانتقالي الجنوبي”.
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