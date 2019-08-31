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عدن - ياسمين عبدالعظيم - مصدر سعودي يكشف سيناريو الساعات القادمة بين الشرعية اليمنية والامارات وموقف المملكة

كشف الإعلامي السعودي منصور الخميس، عن سيناريو الساعات القادمة وماستشهده تطورات الأحداث بين الحكومة الشرعية ودولة الإمارات

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وقال الخميس في تغريدات على “تويتر” بأن ‏الحكومة اليمنية ستسحب سفيرها من الامارات وتقطع علاقتها بها وستتقدم بطلب رسمي للمملكة لانهاء مشاركة الامارات في التحالف”.

وأضاف: “المملكة حريصة على علاقاتها بالامارات ولكن الحل لعدم تعمق الازمة وتطورها إلى أبعاد الله وحده يعلم أين ستؤدي أن يتم انهاء مشاركة الامارات بناء على طلب اليمن”.

وأكد بأن “‏خروج الإمارات في صالح اليمن والمملكة بعد أن انحرفت الامور عن المسار الصحيح الذي تشكل التحالف من أجله وهو دعم الحكومة الشرعية”.

وقال أيضا: “خروج الامارات من التحالف سيحمي علاقة المملكة بالامارات وسينقذ الحكومة الشرعية من المجلس الانتقالي الجنوبي”.