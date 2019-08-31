شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن توجيهات عسكرية طارئة من رئيس الجمهورية بشأن هذة المحافظة الجنوبية ،، ووزير الدفاع يبدأ اول تحرك ..ما الذي يحدث؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - قضت توجيهات حكومية بترقيم "قوات النخبة الشبوانية" المنضوية سابقا تحت المجلس لانتقالي الجنوبي, ضمن قوات الجيش الوطني.

-------------------------------------------

شاهد ايضا هذه الاخبار الساخنة :

عاجـــل : الامير محمد بن سلمان يصدر الان قرارات طارئة .. والامارات تسرب تفاصيلها ..شاهد !

عـــــاجـــــل : مقتل الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي قبل قليل بهذة الطريقة المروعة .. والجاني اقرب المقربين منها ..«شاهد الصور والتفاصيل»

عاجـــل : توجيهات عسكرية طارئة من رئيس الجمهورية بشأن هذة المحافظة الجنوبية ،، ووزير الدفاع يبدأ اول تحرك ..ما الذي يحدث؟

Advertisements

عاجل : المجلس الانتقالي يصدم الجميع بهذا الاعلان المفاجئ .. شاهد ماذا قال قبل قليل

عاجـــل : التلفزيون اليمني يصعق الامارات الان بهذا الاعلان ويشفي صدور اليمنيين

-----------------------------------------

وبعث محافظ محافظة "شبوة" محمد صالح بن عديو رسالة إلى رئيس الجمهورية المشير "عبد ربه منصور هادي" اوضح فيها انه وبناء على توجهاته باستقبال افراد النخبة الشبوانية وتأهليهم وتسجيلهم ضمن قوام الجيش الوطني, تم اختيار محور عتق لاستقبالهم.

طالبا من الرئيس بتوجيه المختصين في دائرة شؤون الأفراد بإنزال لجنة تقوم بتسجليهم مع التوجيه للقاعدة الإدارية في عدن بتوفير الغذاء والفرشان وبقية المسلتزمات التي تساعد في استقبال اجراءات تسجيلهم.

واستجاب رئيس الجمهورية لرسالة المحافظة بن عديو, حيث وجه وزير الدفاع اللواء محمد علي المقدشي باستيعاب افرد النخبة ضمن الجيش الوطني.

وشهدت محافظة شبوة الاسبوع الماضي مواجهات بين قوات الجيش الوطني, وقوات النخبة الشبوانية المنضوية تحت المجلس الانتقالي الجنوبي, انتهت بسيطرة الجيش على المحافظة, بعد إعلان عدة الوية تابعة للنخبة ولائها للجيش .