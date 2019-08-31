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عدن - ياسمين عبدالعظيم - المجلس الانتقالي يصدر بيان جديد مثير للسخرية ..شاهد ماذا ورد فيه

اصدر المجلس الانتقالي المدعوم من الامارات بيانا حمل فيه الحكومة الشرعية ما يحدث من غليان شعبي في العاصمة المؤقتة عدن جراء الغارات الاماراتية على قوات الجيش الوطني وقيام مليشيات الانتقالي بذبح وتصفية الاسرى بطريقة داعش الدموية.

"نص البيان"

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في انكشاف واضح للارتباط الوثيق بين العناصر الإخوانية المختطفة للحكومة اليمنية، والجماعات الإرهابية وبعد اقل من ٤٨ ساعة من تطهير العاصمة عدن من جماعات الإرهاب المتدثرة برداء الشرعية، تحركت خلايا الإرهاب الداعشية النائمة في بعض مديريات العاصمة عدن هذا اليوم الجمعة الموافق 30 أغسطس 2019م، لتنفذ عدداً من العمليات الإرهابية، أوقعت عددا من الإصابات في صفوف رجال القوات المسلحة والحزام الأمني والمقاومة والمواطنين الأبرياء.

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ان العمليتين الإرهابيتين اللتين شهدتهما مديريتا دار سعد والشيخ عثمان واستهدفتا نقاطاً أمنية وتجمعات مدنية وأسواق شعبية، بالتزامن مع حملات تحريض واسعة من اعلام الحكومة اليمنية التي يهيمن عليها حزب الإصلاح ، يكشف بجلاء بأن الإرهاب الداعشي والقاعدي هو الوجه الآخر لهذه الحكومة ومؤسساتها المخترقة ،وهو مايؤكد كل ما ذهبنا إليه سابقاً وحذرنا منه بأن هذه الحكومة ليست سوى مظلة للإرهاب وحامية وداعمة له.

إن المجلس الانتقالي الجنوبي وهو يدين هذه العمليات الإرهابية فإنه يحمل ماتسمى بالحكومة الإخوانية المتدثرة بالشرعية المسؤولية الكاملة عنها، ويؤكد بأن الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة الجنوبية ستواصل جهودها في التصدي لعناصر الإرهاب والتطرف ومن يدعمها في أي مكان وزمان من أرض الجنوب الحبيب.

التحية كل التحية لرجال أمننا البواسل والشكر كل الشكر لجهود ودعم الأشقاء في التحالف لجهود مؤسساتنا الأمنية التي تتصدي للإرهاب.

الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والانكسار والخذلان للإرهاب وداعميه .

من جهة ثانية كشفت وزارة حقوق الانسان عن قيام ميليشيا ما يسمى بالمجلس الانتقالي المدعوم اماراتيا، بقتل واصابة نحو ٣٠٠ مدنيا بينهم نساء وأطفال بمحافظتي عدن وابين خلال عمليات المطاردة والمداهمات للمنازل بمحافظتي عدن وابين.

وقالت الوزارة في بيان لها إن من تم تصفيتهم في المستشفيات بلغ ١١ جنديا جريحا كما تواترت معلومات أولية عن اقتحام سكن لطلاب من أبناء شبوة في عدن وملاحقات للمواطنين في الشوارع واعتقالهم دون وجه قانوني.

وأضافت الوزارة انها تلقت فيديوهات وصور لمشاهد إعدامات وتعذيب وتصفيات واهنات ترتكبها ميليشيات الانتقالي لأسرى جنود وجميعها انتهاكات صريحة للقانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان.

واستنكرت وزارة حقوق الإنسان الممارسات الانتقامية وجرائم ميليشيا ما يسمى بالمجلس الانتقالي المدعومة اماراتيا، بحق المواطنين في عدن وابين.. محماة ميليشيا الانتقالي مسئولية الجرائم الدموية والتي شملت تصفيات وإعدامات خارج إطار القانون بحق المدنيين والاسرى والمختطفين والجرحى في المستشفيات على أساس مناطقي.

وأشارت الى ان وتيرة الانتهاكات قد زادت بعد استهداف طيران العدوان الاماراتي لقوات الجيش الوطني في عدن وأبين والتي راح ضحيتها المئات من القتلى والجرحى تبعته مباشرة عمليات ملاحقات وتصفيات نفذتها ميليشيا ما يسمى بالمجلس الانتقالي للجرحى في المستشفيات التي تم نقلهم إليها ومداهمات للمنازل وانتهاك للأعراض.

ودعت وزارة حقوق الإنسان اللجنة الوطنية للتحقيق في هذه الانتهاكات وتحديد المسئولية لتقديم مرتكبيها للقضاء.. كما تدعو منظمات الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الانسان لممارسة مزيد من الضغط بكل الوسائل لردع الميليشيات المتمردة.