شكرا لقرائتكم خبر عن أول هجوم انتحاري في عدن بعد سيطرة القوات المدعومة إماراتيا (حصيلة أولية بالضحايا والجهة التي... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قتل 3 عناصر من القوات الانفصالية في هجوم انتحاري بدراجة نارية في مدينة عدن جنوب اليمن، في أول هجوم منذ سيطرة الانفصاليين الجنوبيين عليها في 10 من آب/اغسطس الماضي.

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وقال مصدر أمني في المدينة لوكالة الأنباء الفرنسية، إن "انتحاريا" يقود دراجة نارية مفخخة، اصطدم بمركبة أمنية تابعة لقوات ما يعرف بالمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، على دوار في مديرية دار سعد شمال المدينة.

وجاء التفجير بعد يوم واحد من إعلان وزارة الدفاع اليمنية "الغارات الجوية الإماراتية على القوات العسكرية في عدن وزنجبار أوقعت 300 بين قتيل وجريح".



وأشارت الوزارة في بيان لها أمس الخميس، إلى أن "عدد الضربات الجوية الإماراتية على قواتنا في عدن وأبين، بلغ 10 غارات منذ مساء أمس"، مؤكدة أن "القصف الجوي الإماراتي على قواتنا لا يزال مستمرا حتى اللحظة".



وشددت وزارة الدفاع اليمنية على أنها "ستستمر في محاربة الجماعات الخارجة عن القانون وكل من يدعمها ويمولها".

وفي السياق ذاته، قال مصدر مسؤول لـ"عربي21" إن "جرحى من الجيش اليمني تم تصفيتهم من قبل الانفصالييين المدعومين إماراتيا في مستشفى الرازي في جعار بأبين".

وكان مصدر عسكري مسؤول في محافظة أبين جنوب اليمن، قال في وقت سابق، لـ"عربي21"، إن "ما يزيد على 40 ضابطا وجنديا بينهم قادة كبار، سقطوا بين قتيل وجريح في القصف الجوي الإماراتي، الذي استهدف قوات الجيش في منطقة دوفس على أبواب مدينة عدن الخميس".