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قتلى وجرحى في صفوف الحوثي ومعارك عنيفة مع الجيش بحجة
السبت 31 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365
سقط عدد من القتلى والجرحى من مليشيا الحوثي، أمس الخميس، في معارك عنيفة بين مليشيا الحوثي المدعومة من ايران وقوات الجيش الوطني في مديرية حرض التابعة لمحافظة حجة اليمنية.
ونقل المركز الاعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة عن مصدر عسكري أن "المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة ان قوات الجيش تخوض معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي في محيط مدينة حرض الحدودية، لتحريرها من قبضة الحوثي".
وأضاف، ان المواجهات خلفت قتلى وجرحى في صفوف الحوثي مؤكدا أن معارك لا تزال مستمرة، حتى تطهيرها من المليشيات.
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