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مليشيا الحوثي تختطف صحافي شرق تعز والنقابة تطالب بسرعة اطلاق سراحه

الجمعة 30 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365

اقدمت مليشيات الحوثي الانقلابية على اختطاف الصحفي إيهاب الشوافي، امس الجمعة، بمنطقة الحوبان شرقي مدينة تعز جنوبي غرب اليمن.



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وقالت نقابة الصحفيين اليمنيين في بلاغ لها، أن مليشيات الحوثي اختطفت اليوم الصحفي إيهاب الشوافي بمنطقة الحوبان شرقي تعز أثناء توجهه إلى صنعاء.

وعبرت نقابة الصحفيين عن ادانة اختطاف إيهاب الشوافي، وطالبت الحوثيين بسرعة إطلاق سراحه، وعدم التعرض له بسبب هويته المهنية، وحملتهم مسؤولية سلامته.

كما طالبت نقابة الصحفيين اليمنيين لكافة أطراف الحرب في اليمن بايقاف مضايقات الصحفيين أو الزج بهم في الصراعات، والكف عن العداء ضد الصحافة والعاملين في هذا المجال.