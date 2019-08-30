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باكازم تتبرأ من مدير امن أبين ابو مشعل الكازمي وتؤكد ولاءها للانتقالي.. بيان

الجمعة 30 أغسطس 2019

قيبلة باكازم

كتب الخليج 365 - متابعات خاصة

استنكرت قبائل ومشائخ والشخصيات القيادية والاجتماعية باكازم الستجيل الصوتي المتشنج لابومشعل الكازمي مدير أمن محافظة أبين والذي وصف ابناء باكازم بالذل والاهانة وابناء الجنوب عامة. وقال البيان الصادر من باكازم :

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تابعنا نحن مشائخ وقبائل والشخصيات القيادية والاجتماعية ال باكازم التسجيل الصوتي المتشنج لابو مشعل الكازمي الذي وصف ابناء باكازم بالذل والإهانة وأبناء الجنوب نقول لك من لم يستحي يقول ما يشتهي لقد أكرمك المجلس الانتقالي وشرفك وفي مقدمتهم القائد المقوار عبداللطيف السيد واعطاك الأمان بل وتم تكليفك قائد أمن وقائد القوات الخاصة ولكنك خنت العهد والميثاق وطعنت اخوانك ورفاقك من قادة المقاومة الجنوبية بفلوس احمد الميسري وعلى محسن وتشترك مع عساكر مأرب والجوف ومع جماعات تنظيم القاعدة لتغزو عدن فهذا هو العار والخيانه ان تبيع وطنك بريالات او بمنصب زائل

وتبرأ البيان قبائل ورجال باكازم من من مدير امن ابومشعل الكازمي ومن كل خائن ومرتزق براءة الذيب من دم يوسف

واضاف البيان عندما تم تكليفك مدير أمن أبين كان هناك رفض من القائد السابق النوب وتدخل عبداللطيف واقنع النوب باعتبار انك رمز من قيادات المقاومه لكن للأسف ظهرت نواياك الخبيثه لطعن الجنوب ورفاق السلاح

واكد قبائل باكازم في بيان لها وقوفها صف واحد خلف المجلس الانتقالي والقائد الفذ ابن الجنوب البار الرئيس القائد عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي وأثبتو ذلك بتصديهم للغزاة من مارب وقتل منهم العشرات وأسر الكثير وتدمير معداتهم بعدة كمائن محكمة في أرض باكازم وشدد البيان على أن من يخون الجنوب كائن من كان من ابناء باكازم لا يمثلنا ولا نعترف به ودمه مباح.