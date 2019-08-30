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مدير أمن ساحل حضرموت يدشن معرض المخدرات في لوحة بالمكلا

الجمعة 30 أغسطس 2019

العميد منير التميمي

كتب الخليج 365 - المكـلا

دشن المدير العام للإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد منير كرامه التميمي بمعية المقدم عبدالله لحمدي مدير إدارة المخدرات، يوم الخميس، معرض "المخدرات في لوحة"، الذي تنظمه إدارة المخدرات في نادي متطوعون بالمكلا.



وتجول العميد منير التميمي في أرجاء المعرض وأشاد بفكرته التوعوية ومدى التنسيق والتنظيم في أروقته والذي سيوصل رسالة توعوية بطريقة فنية جمالية لكل الزوّار الذين يتوافدون للمعرض وتحذرهم من المخدرات وتعاطيها أو ترويجها كونها خطراً مدمراً للقيم الإسلامية السامية.

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وثمّن العميد التميمي الجهود الكبيرة التي تبذلها قيادة وضباط وأفراد إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت من خلال تكثيف جهودهم الأمنية والتوعوية التي ستسهم في جعل محافظة حضرموت خالية من المخدرات وفق أساليب توعوية حديثة.

بدوره عبّر مدير إدارة المخدرات المقدم عبدالله لحمدي عن سعادته لتدشين المعرض التوعوي "المخدرات في لوحة" الذي يأتي ضمن البرنامج التوعوي بخطر المخدرات بعد حملة أمنية واسعة أستهدفت أوكار المروجين والمتعاطين ومصانع الخمور في مدينة المكلا ومدن ساحل حضرموت.

مدير قسم الإعلام بإدارة المكافحة، منسق المعرض، محمد البعسي أكد للإعلام الأمني أن الهدف الرئيسي من إقامة المعرض هو توعية المجتمع بخطر المخدرات والمسكرات بطرق وأساليب مختلفة وجديدة وإشراك الشباب المبدعين في إظهار إبداعاتهم لتوعية المجتمع.

وأشار "البعسي" إلى ان المعرض يشتمل على عدة أجنحة منها جناح التثقيف الصحي والقانوني وجناح الكتب والملصقات التوعوية وجناح الرسومات والرسم بالنار والرمل والرسم المباشر إلى جانب جناح عرض العينات من المخدرات وجناح عرض الروبرتاج والأفلام التوعوية.

حضر تدشين المعرض العقيد مرعي باخلعه مدير القيادة والسيطرة، والعقيد سعيد بن دويس مدير الأحوال المدنية، والرائد علي عليان مدير التوجيه المعنوي والعلاقات العامة، والمقدم عبدالله بن شملان نائب مدير مكافحة المخدرات، والنقيب عبدالرحمن المنصوري مدير الإمداد والتموين، والملازم شوقي بن عمرون مدير التدريب والتأهيل.