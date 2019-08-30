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إعلامي: الإمارات خاضت حربا ضروسا ضد القاعدة وداعش في اليمن
الجمعة 30 أغسطس 2019
الإعلامي الشيخ بن سالك
كتب
الخليج 365 - خاص
قال الإعلامي الشيخ بن سالك المتهم بالشؤون الليبية: إن الإمارات خاضت حربا ضروسا ضد القاعدة وداعش في اليمن.
ولفت بن سالك إلى أن تلك الحرب كلفتها الكثير لكنها أفشلت استراتيجية الحوثي وصالح في إلباس المقاومة اليمنية لباس الإرهاب كما فعل بشار الأسد في سوريا..إذا لولا الإمارات لكان الحوثي يحارب الإرهاب ولأجبر التحالف للتخلي عن الشرعية". مختتما تغريدته بالقول: إن "التنكر للإمارات جريمة".
وأشاد الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور فضل الربيعي، بأهمية الدور الإماراتي باليمن في مكافحة الإرهاب والتنظيمات الإسلامية التي تهدف لإقلاق الوضع السياسي في هناك.
وقال الباحث السياسي في كلمة مقتضبة له: "لولا الإمارات لسقطت عدن في براثن الإرهاب ".
ويبدو جليا أن التنظيمات والأحزاب الإرهابية استغلت الهفوات الأمنية في اليمن، لاسيما وأن دولة الإمارات العربية المتحدة قل نشاطها السامي تجاه البلاد مؤخرا لأسباب لا تخف على المهتمين بالشأن السياسي في اليمن.
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