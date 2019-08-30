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باحث سياسي: لولا الإمارات لسقطت عدن في براثن الإرهاب.. فيديو
الجمعة 30 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365 - خاص
أشاد الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور فضل الربيعي، بأهمية الدور الإماراتي باليمن في مكافحة الإرهاب والتنظيمات الإسلامية التي تهدف لإقلاق الوضع السياسي في هناك.
ويبدو جليا أن التنظيمات والأحزاب الإرهابية استغلت الهفوات الأمنية في اليمن، لاسيما وأن دولة الإمارات العربية المتحدة قل نشاطها السامي تجاه البلاد مؤخرا لأسباب لا تخف على المهتمين بالشأن السياسي في اليمن.
وقال الباحث السياسي في كلمة مقتضبة له: "لولا الإمارات لسقطت عدن في براثن الإرهاب ".
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