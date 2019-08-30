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أمن عدن يكشف تفاصيل العمليتين الإرهابيتين
الجمعة 30 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365 - عدن
أصيب أربعة جنود وعشرة مدنيين ظهر اليوم الجمعة ٣٠ اغسطس ٢٠١٩م في العاصمة عدن في عمليتين إرهابيتين منفصلتين استهدفت الأولى طقما للحزام الأمني بالقرب من جولة الكراع شمال مدينة دار سعد ؛ بواسطة دراجة نارية مفخخة فيما كانت العملية الثانية بواسطة عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من دورية أمنية بجولة القاهرة دون أن توقع إصابات .
وبحسب المعلومات الأمنية فقد تمكنت خليتين ارهابيتين من الدخول الى مدينة عدن خلال اليومين الماضيين مستغلة حالة الفوضى وزعزعة الأمن التي أرادت مجاميع مسلحة إخوانية إحداثها في المدينة .
وقال مدير أمن عدن اللواء الركن شلال علي شائع هادي أن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على بعض المتورطين في العمليتين الإرهابيتين وجاري ملاحقة عناصر أخرى ضالعة في التخطيط لتنفيذ المزيد من العمليات الإرهابية في مدينة عدن بهدف اقلاق السكينة وإثارة الهلع في صفوف المواطنين الآمنين .
وأكد مدير أمن العاصمة عدن أن أجهزة أمن عدن تواصل بشكل مستمر تنفيذ الإجراءات الأمنية المشددة لحفظ الأمن والاستقرار بعموم مديريات العاصمة عدن ومكافحة الإرهاب من خلال الخطة الأمنية التي أعدتها إدارة أمن عدن .
مؤكدا ان أمن عدن سوف يضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه العمل على زعزعة الأمن والاستقرار بالعاصمة عدن.
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