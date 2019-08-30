Advertisements أبرز عناوين الخليج 365 الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها الجمعة 30 أغسطس 2019 صورة أرشيفية كتب خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الجمعة الموافق 30 أغسطس/ آب، 2019 وهي كالتالي:

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