الخدمة المدنية تعلن الأحد القادم إجازة رسمية بمناسبة ذكرى "الهجرة النبوية" يمن شباب نت الجمعة, 30 أغسطس, 2019 - 08:55 مساءً [ الخدمة المدنية تعلن الأحد القادم إجازة رسمية ] أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات أن يوم الأحد الموافق الأول من سبتمبر عطلة رسمية لجميع موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة.



وأوضحت وزارة الخدمة المدنية في بيان لها، ان يوم الأحد إجازة رسمية بدلاً عن يوم السبت الذي هو راحة وذلك استناداً للقانون رقم 2 لسنة 2000م بشأن تحديد الإجازات والعطل الرسمية.



المصدر: سبأ كلمات مفتاحية :

مشاركة الصفحة:



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الخدمة المدنية تعلن الأحد القادم إجازة رسمية بمناسبة ذكرى "الهجرة النبوية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.