صنعاء: مليشيات الحوثي تصادر كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية الخاصة بالنازحين

أفادت مصادر خاصة في العاصمة صنعاء، أن ميليشيات الحوثي الإنقلابية، قامت بمصادرة كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية المخصصة للنازحين، وذلك بهدف توزيعها لعناصر موالية لها، وبيعها لأصحاب المحلات التجارية بصنعاء.



وقالت مصادر محلية خاصة لـ"يمن شباب نت"، إن مليشيات الحوثي الانقلابية، تحتجز كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية المخصصة للنازحين، داخل مخازن تتبع قيادات حوثية بهدف بيعها لأصحاب المحلات التجارية، دون أدنى مسؤولية تجاه المواطنين.



واتهم مواطنون في العاصمة صنعاء، قيادات حوثية، بنهب المساعدات الغذائية، وبيعها لأصحاب المحلات التجارية أو توزيعها لعناصر موالية لها في الوقت الذي يعيش فيه غالبية المواطنين أوضاع قاسية وظروف اقتصادية صعبة.



وكانت منظمة الغذاء العالمي، قد اتهمت مليشيا الحوثي الإنقلابية، بنهب المساعدات الإنسانية، وقالت في تقرير سابق لها أن المليشيا الحوثية تنهب المساعدات من أفواه الجائعين" .



ويعاني المواطنون في العاصمة صنعاء القابعة تحت سيطرة المليشيات الحوثية، من أوضاع قاسية وظروف اقتصادية صعبة، في ظل انعدام فرص العمل وانقطاع الرواتب، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية ،وذلك أدى إلى تفاقم معاناة المواطنين .

