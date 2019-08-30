Advertisements إشادة أمريكية بريطانية بجهود الإمارات في تحرير رهائن لدى القاعدة باليمن الجمعة 30 أغسطس 2019 صورة أرشيفية كتب الخليج 365 - متابعات خاصة تمكنت دولة الإمارات العربية المتحدة من تخليص رهينتين غير عربيتين لدى تنظيم القاعدة الإرهابي باليمن من أسرهما بفضل جهودها الحثيثة في مكافحة الإرهاب.

Advertisements وأسفرت تلك الجهود المضنية عن تحرير الرهينة البريطاني روبرت دوجلاس المحتجز لدى تنظيم "القاعدة" الإرهابي في اليمن. كما تمكنت أيضا من تحرير مواطن امريكي تم احتجازه لدى التنظيم الإرهابي لأكثر من 18 شهرا. ونظيرا لتلك الجهود، اشادت كلا من لندن وواشنطن بالدور الإماراتي البارز في تحرير الرهائن. Advertisements

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