مليشيا الحوثي تفتح النار على المنازل في حيس بالحديدة وتصيب مواطناً

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مليشيا الحوثي تفتح النار على المنازل في حيس بالحديدة وتصيب مواطنا
الجمعة 30 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365
أصيب مواطن بجروح، الجمعة 30 أغسطس /آب 2019م، جراء استهداف مليشيات الحوثي للأحياء السكنية في مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة، غرب اليمن.
وبحسب مصادر محلية، فإن عناصر المليشيا فتحت نيران أسلحتها صوب منازل المواطنين، وأدت لإصابة المواطن بجاش علي مطيور بطلق ناري في قدمه، وتم نقله إلى مستشفى حيس الميداني لتلقي الإسعافات الأولية ومن ثم تحويله إلى مستشفى الخوخة لاستكمال تلقي العلاج.
وتواصل المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران سلسلة انتهاكاتها الإنسانية بحق المواطنين الأبرياء في مختلف قرى ومدن محافظة الحديدة، وخلفت شهداء وجرحى بالمئات من الرجال والنساء والأطفال.
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