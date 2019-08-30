Advertisements تعرف على أسعار بيع وشراء العملات لمساء الجمعة الجمعة 30 أغسطس 2019 عملات _ ارشيفية كتب الخليج 365 - المكلا ينشر "الخليج 365" آخر تحديث لأسعار بيع وشراء العملات في مدينة المكلا عاصمة إقليم حضرموت، لمساء هذا اليوم الجمعة وهي كالتالي:

اسعار الشراء السعودي : 159 الدولار : 606 Advertisements الإماراتي : 160 أسعار البيع : السعودي : 159.5 الدولار : 611 الإماراتي : 160.5 * وللعلم أن الأسعار غير ثابتة وقابلة للتغيير في أي لحظة، وتختلف من شركة لأخرى. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على أسعار بيع وشراء العملات لمساء الجمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.