بطل الرواية العربية يكشف لـ"اليمن العربي" محاولة إغتياله على يد جماعة الإخوان

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بطل الرواية العربية يكشف لـاليمن العربي محاولة إغتياله على يد جماعة الإخوان

الجمعة 30 أغسطس 2019

جمال الشعرى

كتب سيد مصطفي

كشف جمال الشعري، بطل الرواية العربية والروائي اليمني، عن محاولة إغتياله من عناصر الإخوان المسلمين في تعز، أنها حدثت أثناء قيامه بعمل إعلامي مع إثنين من المصورين من تعز وهما الإعلامي المعروف انيس مهيوب ، وأكرم القاسمي مصور قناة الجزيرة الوثائقية في بداية انحراف الجزيرة في تعز.



"لم يتعدى 5 دقائق من قيادة السيارة حتى إكتشفنا الحقيقة"، بتلك الكلمات وصف الشعري أجواء حدوث محاولة الإغتيال الطريق ذهاب وإياب بعد صلاة المغرب مباشرة ، قائلاً:"وجدنا الطريق فارغة، وجماعتين مسلحتين من الأمام ومن الخلف يمنعون مرور أحد، او اي مركبات، غير الموتور –السيارة ربع النقل- الذي كان يحمل سلاح ويركن بجوار الرصيف".

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واستكمل الشعري لـ"الخليج 365" قائلاً "أن الطريق كان خالي بالفعل من المركبات، ولكن إحدى المركبات خرجت من طريق جانبي، وهي عبارة عن شاحنة كبيرة، لتقوم بتغطية تحرك الموتور، وسط نداءات لهلشاحنة من المجموعات المسلحة بالتوقف، ولكنه جري بأقصى ليقف أمام سيارتنا، وهنا إنطلقت أول طلقة". وبين بطل الرواية العربية والروائي اليمني، أنه كانت الطلقة من نوع متفجر، فلم يشعر إلا بشظايا ، وطلقات إخترقت الشاحنة، وبعد ما مرت الشاحنة قفزوا إلى زقاق بين عمارتين ليكتشف أنه أصيب.

وأوضح الشعري قائلاً: "توجهت إلى مستشفى الصفوة، وتديره مجموعة من الأطباء الإخوان، وجلست حوالي ساعة ونصف في إنتظار طبيب، دون أن يتلقى حتى مجارحة، وبدأت بطني تنتفخ بشكل عجيب، وما نزف في بطني كان كبير رغم أن ما نزل من دماء كان قليل، وكان إنتفاخ بطنيب كبير مثل إمرأة في شهرها الخامس، ثم نقلت إلى مستشقفى خاص آخر ، كان العلاج في مستشفى الصفوة على نفقة الملك سلمان ولكن في المستشفى الخاص كان على نفقتي الخاصة".