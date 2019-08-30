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ملیشیا الحوثي تنهب مساعدات اغاثیة مخصصة للسجناء في صنعاء

الجمعة 30 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب الیمن العربي - صنعاء

أقدم عدد من مشرفي ملیشیات الحوثي وعناصرها ینهبون المساعدات الغذائیة الإغاثیة التي یقدمها برنامج الأغذیة العالمي في العاصمة صنعاء لعدد من السجون في العاصمة.



وأضافت المصادر إن الملیشیات قامت بنهب الكثیر من المساعدات الغذائیة المقدمة من برنامج الأغذیة العالمي (wfp (التابع للأمم المتحدة وعدد من المنظمات المحلیة ورجال الأعمال والتجار والتي تقدم من وقت إلى آخر للسجناء والسجینات القابعین في سجون الملیشیات بالعاصمة صنعاء وبیعها لتجار محلیین.

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ولفتت المصادر أن الملیشیات اكتفت بتوزیع القلیل من الأرز كوجبة غداء للسجناء بشكل یومي للتغطیة على عملیاتها الممنهجة لسرقة المساعدات.

یأتي ذلك بعد یومین من نهب مشرفي الملیشیا والمسؤولین المحلیین الموالین لها المساعدات الغذائیة المقدمة للفقراء والمحتاجین من ً بأسماء للحالات المستفیدة من البرنامج ضمت أغلبها عناصر الملیشیات والموالین

برنامج الأغذیة العالمي لسكان العاصمة وسجلوا كشوفا لها وأقاربهم، فیما تجاهلت المستحقین من الفقراء والفئة المسحوقة.