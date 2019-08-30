مليشيا الحوثي تختطف صحفياً من تعز كان في طريقه إلى صنعاء

أقدمت مليشيا الحوثي اليوم الجمعة على اختطاف صحفيا في مناطق سيطرتها بمدينة تعز في استمرار لانتهاكاتها ضد الصحفيين وإصرارها على تكميم الأفواه. وقالت مصادر محلية، إن نقطة أمنية تابعة لمليشيات الحوثي في منطقة الحوبان بمدينة تعز استوقفت الصحفي إيهاب الشوافي أثناء ما كان في طريقه إلى محافظة صنعاء واقتادته إلى جهة مجهولة. وأدانت نقابة الصحفيين اليمنيين في بيان لها واقعة اختطاف الشوافي محملة مليشيات الحوثي مسؤولية سلامته. وأوضحت النقابة إنها تلقت بلاغا من زملاء الصحفي ايهاب الشوافي تفيد فيه اختطافه اليوم من قبل نقطة تابعة للحوثيين في منطقة الحوبان بتعز وهو متوجه إلى صنعاء. وطالبت الحوثيين بسرعة الإفراج عن الشوافي وعدم التعرض للصحفيين بسبب هويتهم المهنية. محملة إياها سلامة حياة الزميل". يذكر أن نقابة الصحفيين اليمنيين رصدت 62 حالة انتهاك خلال الأشهر الستة الماضية، تنوعت ما بين القتل والاعتداء والتهديد والمصادرة والتعذيب والشروع في القتل، وكذا حجب مواقع إخبارية ومصادرة مقتنيات الصحفيين وممتلكاتهم ومحاكمتهم وترويعهم.



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