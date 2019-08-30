الاكثر مشاهدة - ورد الآن : تحرك عملي مفاجئ لأول دولة اوربية بشأن تطورات الأحداث في اليمن ووزير خارجيتها يطير الى الرياض

شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن : تحرك عملي مفاجئ لأول دولة اوربية بشأن تطورات الأحداث في اليمن ووزير خارجيتها يطير الى الرياض والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت وزارة الخارجية السويدية، اليوم الجمعة، أن وزيرة الخارجية مارغوت والستورم ستزور منطقة الخليج في محاولة لدعم جهود التوصل لتسوية سياسية في اليمن.

وجاء في بيان الخارجية أن والستورم ستزور السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والأردن ابتداء من 31 آب/أغسطس إلى 4 أيلول/سبتمبر، لعقد اجتماعات مع نظرائها وكذلك ممثلين عن الحكومة اليمنية والأمم المتحدة.

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وقالت والستروم للإذاعة السويدية قبيل الجولة:” استضفنا (محادثات) وساهمنا بطرق مختلفة واعتقد أننا نحظى بقدر كبير من الثقة لدى الأطراف ونشعر أنها مسؤوليتنا أن نحاول ضمان تنفيذ هذا الاتفاق”.

وتعتزم السويد أيضا استضافة اجتماع بشأن اليمن على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الشهر المقبل.

واستضافت السويد في كانون أول/ديسمبر الماضي محادثات برعاية الأمم المتحدة بين الحكومة اليمنية، الحوثيين، في كانون أول/ديسمبر الماضي.