الاكثر مشاهدة - ورد للتو : أول تحرك دبلوماسي يمني قوي ضد الإمارات بعد أحداث عدن

شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو : أول تحرك دبلوماسي يمني قوي ضد الإمارات بعد أحداث عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وصف مندوب اليمن في الأمم المتحدة، الدكتور عبدالله السعدي، القصف الاماراتي على قوات الجيش في عدن وابين ، بالعدوان العسكري.

وقال السعدي إن: ممارسات الإمارات خرجت عن الهدف الذي أنشئ من أجله تحالف دعم الشرعية، محملاً اياها المسؤولية الكاملة عن القصف الجوي ونتائج تمرد مليشيات المجلس الانتقالي.

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وأضاف : القصف الإماراتي هو تصعيد خطير وسافر وعدوان على سيادة اليمن ووحدة أراضيه.

وطالب السعدي، مجلس الأمن بممارسة دوره والتدخل الفوري لوقف الاعتداءات الإماراتية، كما أهاب بالسعودية التدخل لوقف هذا التصعيد العسكري الذي يستهدف السيادة اليمنية.

وكانت دولة الامارات قد قصفت بعدة غارات قوات الجيش في عدني وأبين جنوبي اليمن، وخلفت تلك الغارات مئات القتلى والجرحى وفق بيان لوزارة الدفاع اليمنية.