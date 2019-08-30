شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن : أمريكا تتخلى عن الامارات وتعلن اليوم موقفاً رسمياً جديداً بشأن أحداث عدن الدامية..شاهد ماورد فيه؟؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت الخارجية الأمريكية، بياناً جديداً حول الأحداث التي تشهدا اليمن، عقب الانقلاب التي قادته الامارات على مؤسسات الدولة في عدن. وقالت الخارجية الأمريكية: “يجب على جميع الأطراف احترام مؤسسات الدولة اليمنية التي تشكل ركيزة الاستقرار باليمن”. Advertisements واضافت في البيان الذي نشرته قناة “الجزيرة”، قبل قليل: “نطالب جميع الأطراف اليمنية باحترام اتفاق وقف إطلاق النار وحل خلافاتهم عبر الحوار”. وتاتي هذه المواقف بعد يوم من قصف المقاتلات الاماراتية للجيش اليمني بغارات جوية أسفرت عن مئات القتلى والجرحى في عدن وأبين، بعد تدخلها لصالح قوات الانتقالي الاماراتي التي تقود تمرداً على الدولة في عدن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاكثر مشاهدة - ورد الآن : أمريكا تتخلى عن الامارات وتعلن اليوم موقفاً رسمياً جديداً بشأن أحداث عدن الدامية..شاهد ماورد فيه؟؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ناس تايم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.