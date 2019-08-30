شكرا لقرائتكم خبر عن ردا على القصف الاماراتي للجيش .. تطورات عسكرية خطيرة على الحدود السعودية تربك الحسابات وتضع المملكة... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جواس ينقلب ويعلن موقفه الصريح من معركة الإمارات في شبوة ويحذر الحكومة الشرعية ..وهذا ما قاله عن انتصارات الجيش الرئيس هادي يوقع ”أخطر اتفاقية” في الرياض ثمنا لأحداث شبوة! .. شاهد ما ورد فيها؟

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