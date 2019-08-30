إصابة 3 عناصر من قوات الحزام الأمني بانفجار عبوة ناسفة في لحج

أصیب 3 جنود من قوات الحزام الأمني بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة مساء الیوم الجمعة زرعها مجهولون في محافظة لحج جنوب البلاد. وقالت مصادر امنیة ان عبوة ناسفة زرعها مجهولون بین محافظتي لحج وعدن أسفرت عن إصابة 3 من قوات الحزام الأمني بمحافظة لحج. وأضافت المصادر ان هجوم مسلح شنه مسلحون یعتقد انتمائهم لتنظیم القاعدة، على مركز امني تابع لقوات الحزام في لحج.



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