قيادي بالحراك لـ"اليمن العربي": جنوب اليوم مختلف عن الأمس..وشبوة محتطنا التالية

صالح علي الصلاحي القيادي بالحراك الجنوبي

قال صالح علي الصلاحي، القيادي بالحراك الجنوبي، أن جنوب اليوم مختلف عن جنوب الأمس ، لأنه ترك الإخوان يكذبون حتى صدقوا كذبهم وتجنب الجنوبيين أي نشر لاخبار غير دقيقة حفاظا على المصداقية في النشر.



وأكد الصلاحي لـ"الخليج 365"، اليوم بعد ما اتضحت الامور يطالب وبكل فخر واعتزاز برجال الجنوب الأبطال بتجميع جثث الغزاة من الطرقات في أبين وضواحيها، وأن يعلمو أن رجال أبين الشرفاء كانو في مقدمة الدفاع عن عدن وأبين وقد التحم كل الأبطال من كل محافظه لمقارعة غزاة علي محسن وازلامه. وأضاف القيادي بالحراك الجنوبي، أن مقاتلي أبين الان ذاهبون للالتحاق برفاقهم في شبوه لتحرير عتق وضواحيها، مقدمًا اجلال لكل جنوبي حر غيور على وطنه

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