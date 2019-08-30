القيادي بالمقاومة الجنوبية يكشف لـ"اليمن العربي" خيانة المتسليين في عدن وأبين

Advertisements القيادي بالمقاومة الجنوبية يكشف لـاليمن العربي خيانة المتسليين في عدن وأبين الجمعة 30 أغسطس 2019 عبد ربه سالم محرق القيادي بالمقاومة الجنوبية كتب Advertisements سيد مصطفي علق عبد ربه سالم محرق، القيادي بالمقاومة الجنوبية ، علي الأحداث الأخيرة في كلاً من محافظة عدن وأبين، أنه في حيرة كيف يتم التعامل مع هولاء الذين عفت المقاومة الجنوبية عنهم من الخلايا التي هاجمت المحافظتين في الأونة الأخيرة وطعنو من عفوا عنهم بالظهر.

وأكد محرق لـ"الخليج 365"، أنه لم يعد أمام المقاومة الجنوبية الا الامتثال لقرار الرئيس عيدروس الزبيدي بالعفو عن تلك المجموعات. وتطرق القيادي بالمقاومة الجنوبية إلى الوضع في محافظة شبوة ، مبينًا أنه يرى مستقبل جميل لشبوة بجمال روح القائد عبدالعزيز الجفري قائد المقاومة الجنوبية رئيس حلف قبائل وأبناء شبوة، الذي وصفه برجل المهمات الصعبه، ورجل الحرب والسلام والبناء والتنميه Advertisements

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