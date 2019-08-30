عضو رئاسة الإنتقالي لـ"اليمن العربي": الحرب الحالية في الجنوب معركة وجود لا تحتمل  منطقة رمادية 

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عضو رئاسة الإنتقالي لـاليمن العربي: الحرب الحالية في الجنوب معركة وجود لا تحتمل منطقة رمادية

الجمعة 30 أغسطس 2019

العميد علي الشيبة ناصر

كتب Advertisements سيد مصطفي

قال العميد علي الشيبة ناصر، عضو هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، أن المعركة التي تحدث هذه الأيام في الجنوب هي معركة وجود ومصير، ومعركة كل جنوبي حر فيه عرق ينبض بالوطنية .



وأكد ناصر لـ"الخليج 365"، أن الواجب الوطني ينادي الجميع من أبناء الجميع، مبينًا أنه على كل فرد أن يؤدي واجبه من موقعه وبما يستطيع أن يقدم .

وشدد عضو هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، أنه في الأزمة والظرف الدقيق الذي يمر به الجنوب، لا يمكن لآي شخص أن يتخذ منطقة رمادية أو حياد في معركة الوطن.