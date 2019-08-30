قيادي بالحراك الجنوبي لـ"اليمن العربي": كفوا عن الحرب العبثية منذ 30 عامًا لفرض الوحدة بالقوة

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قيادي بالحراك الجنوبي لـاليمن العربي: كفوا عن الحرب العبثية منذ 30 عاما لفرض الوحدة بالقوة
الجمعة 30 أغسطس 2019
أحمد قاسم القيادي بالحراك الجنوبي
كتب
سيد مصطفي
قال أحمد قاسم، القيادي بالحراك الجنوبي، إن الوحدة اليمنية لا يمكن أن تتم إلا بالإرادة والسلم، مطالبًا القوى الشمالية بالكف عن الحرب العبثية المستمرة منذ ثلاثين عامًا لفرض الوحدة بالقوة.
وأكد قاسم لـ"أليمن العربي"، أنه مما يدل على قوة موقف الجنوبيين، أن وزير الدفاع الأميركي لدى وصوله إلى الرياض صرح بأن الانتقالي مفوض شعبي، ولايمكن تجاوزه وتجاوز أراده شعب الجنوب، وذلك على عكس حكومة الشرعية الفاشلة في كافة مناحي الحياة، وذلك لأن إرادة الشعوب لا تقهر
وشدد القيادي بالحراك الجنوبي، أن عدن آمنة ومستقرة على عكس قنوات ، الحدث والعربية والجزيرة والتي أصيحت للكذب عنوان، مشيرًا إلى أن الجنوب يتعرض لحرب إعلامية مما يستدعي من جميع أبناؤه إلى الانتباه للاخبار الكاذبة والشائعات.
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