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توقف محطة كهرباء المخا جراء انفجارات الغلايات وسكان يتهمون إدراتها

الجمعة 30 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب Advertisements الخليج 365 - خاص

يتواصل خروج محطة كهرباء المخاء بمحافظة تعز جنوب غرب البلاد عن الخدمة جراء انفجارات تتعرض لها داخل منظومتها.



وقالت مصادر محلية ان كهرباء مدينة المخأ بتعز تتعرض لانفجارات متكررة في غلايات وحداتها الأربع تسببت في أخراجها عن الخدمة الكلية منذ أكثر من شهر.

وأكدت المصادر ان السكان المحليون يتهمون إدارة المؤسسة بالإهمال والتسبب في تعطيلها إما بعدم صيانتها أو تحميلها فوق طاقتها.