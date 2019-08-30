شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : فضيحة لقناة إماراتية تكشف من يقف وراء التفجيرات في عدن والمخطط الجديد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 7478082كشفت مراقبون للشأن اليمني عن فضيحة لقناة إماراتية من يقف وراء التفجيرات في عدن والمخطط الجديد. وقال محللون ان قناة سكاي نيوز عربية بثت تفجير اليوم مباشر بما يؤكد انها علم بذلك والغرض منه إخفاء جرائمها . وذكرت مصادر ان الامارات بعد تورطها في قصف قوات الشرعية بالطيران تسعى الى مخطط التفجيرات ولصقها باطراف داخل الشرعية. 7478082

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