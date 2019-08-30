الاكثر مشاهدة - بعد غدر الإمارات وخذلان السعودية .. قطر تفاجئ الرئيس اليمني برسالة عاجلة .. شاهد ما ورد فيها؟

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد غدر الإمارات وخذلان السعودية .. قطر تفاجئ الرئيس اليمني برسالة عاجلة .. شاهد ما ورد فيها؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعت دولة قطر جميع القوى اليمنية إلى تغليب صوت الحكمة ومصلحة شعبها وعدم الإمعان في تمزيق النسيج الاجتماعي، والوقف الفوري للتصعيد العسكري والعودة إلى الحوار.

التفاصيل:

قال بيان لوزارة الخارجية القطرية" نتابع في دولة قطر بكثير من الأسى والحزن التطورات العسكرية والمواجهات الدموية في كل من عدن وأبين".

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بيان الخارجية القطرية:

طال أمد الحرب في اليمن الشقيق وتعمقت المأساة الإنسانية فيه إلى حدٍّ لا يمكن التغاضي عنه وما التطورات الأخيرة إلا دليل ساطع على عبثية هذه الحرب وعلى استمرار العبث في مقدرات الشعب اليمني.

تدعو دولة قطر جميع القوى اليمنية إلى تغليب صوت الحكمة ومصلحة شعبها وعدم الإمعان في تمزيق النسيج الاجتماعي.

تطالب دولة قطر بالوقف الفوري للتصعيد العسكري والعودة إلى مخرجات الحوار الوطني الشامل التي توافقت عليها القوى السياسية وكافة أطياف الشعب اليمني.

تؤكد دولة قطر مرةً أخرى على وقوفها التام مع الشعب اليمني الشقيق للحفاظ على أمنه سلامته ووحدة وطنه.