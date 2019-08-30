الاكثر مشاهدة - عبدالباري عطوان يزور عدن ويعلن انهيار التحالف بين السعودية والإمارات ويكشف عن حرب طاحنة بين البلدين .. ولمن الغلبة؟ (فيديو)

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عدن - ياسمين التهامي - كشف الكاتب الفلسطيني المعروف عبدالباري عطوان عن كواليس وأسرار زيارته إلى عدن اليمنية وتشابه الأحداث في الماضي والحاضر. ​​​​​ Advertisements وقال عطوان في مقطع فيديو نشره مساء اليوم، ورصده "ناس تايمز" إن التحالف السعودي الإماراتي انهار تمامًا وما يحدث هذه الأيام في عدن هي حرب بالإنابة بين حليفين سابقين بأيادٍ يمنية. وأشار إلى زيارته لليمن عبر العاصمة عدن، في أحداث يناير 1986 ، وتشابه أحداث ما يسمى بـ"الطغمة والزمرة" وأحداث اليوم.. وتحدث عن الغلبة لمن ستكون بعد هذه الأحداث. للمزيد من التفاصيل المثيرة شاهد الفيديو:

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