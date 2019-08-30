الاكثر مشاهدة - ظهور عبدالملك الحوثي في مناسبة عامة .. ومقاتلات التحالف ترفض استهدافه وتقصف قوات الشرعية (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور عبدالملك الحوثي في مناسبة عامة .. ومقاتلات التحالف ترفض استهدافه وتقصف قوات الشرعية (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فجر ضاحي خلفان، نائب مدير شرطة دبي، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن زعيم جماعة المليشيات الحوثية في اليمن وقياداته.

وتم تداول مقطع فيديو لضاحي خلفان، لقناة “أبو ظبي”، وهو يكشف عن معلومات خطيرة بشأن مقتل الحوثي وقياداته، معلقًا “أن شيمة الإمارات لم تسمح لها بقتلهم في العيد”.

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وقال خلفان: إن شيمة الإمارات لم تسمح لها بقتل الحوثي وقياداته في العيد بعد وصول معلومات عن تواجدهم، والسبب أن هناك مناسبة.

وأضاف نائب شرطة دبي السابق، قائلا: أبت شمية الإمارات أن تضرب الحوثي وقياداته أثناء تحية الحوثيين له خلال العيد، وليعلم الجميع أنه وصلت معلومات عن تواجدهم ولكن لم تفعل الإمارات، حيث لم تقبل شيمة الجندي الإماراتي أو المسؤول الإماراتي ذلك.

وتم تداول المقطع مجدداً بالتزامن مع قصف الطيران الاماراتي لقوات الجيش اليمني الذي أدى إلى مقتل وإصابة 300 جندي.