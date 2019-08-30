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عدن - ياسمين عبدالعظيم - وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشوري يخرج عن صمته ويكشف حقيقة امتناع بعض الوزراء عن التوقيع

في توضيح عنوانه الى اللذين يصطادون في المياه العكرة .. عيب الافتراءوالكذب , قال الشيخ محمد مقبل الحميري وزير لدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى ان ما ينشر في بعض المواقع من الاساءة لبعض الوزراء من انهم مع العدوان الإماراتي وانهم رافضين ادانته ، هذا كلام لا أساس له من الصحة فكل أعضاء مجلس الوزراء ابتداء من رئيس المجلس الى آخر وزير على قلب رجل واحد .

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وقال الحميري : أن مجلس الوزراء اول مؤسسة أصدرت بيانا ادانت فيه الاعتداء الإماراتي على الالوية العسكرية الرئاسة وطالب باتخاذ الاجراءات القانونية لوقف هذا الاعتداء ، اما الرسالة التي نشرت بالامس ومذيل عليها اسماء من صوتوا عليها هي كتبت على صفحة التواصل الاجتماعي في مجموعة تضم أغلبية أعضاء المجلس وبعض الاسماء غير مضافة بهذه المجموعة فنشرت بمن وافقوا عليها ولَم يعترض احد من الزملاء وكان الرأي الأعم ان تطرح الرسالة في الاجتماع الرسمي الذي سيعقد يومنا هذا الجمعة .

وتابع الوزير قائلا : والاخوة الذين ذكرتهم المواقع انهم ضدها اغلبهم لم يطلعوا عليها ولكنها نشرت ، ورغم اني احد الموقعين على هذه الرسالة الا انه للامانة والتاريخ لا احد متعرض على اَي اجراء يتخذ ضد جرائم الامارات ، ومن المعيب ان تكتب بعض وتذكر زملاءنا بأنهم ضد اتخاذ الاجراءات التي تدين قصف الطيران الإماراتي على بلادنا وتمانع من اتخاذ إجراءات ضده ، هذا كلام كله كذب وزور ولا أساس له من الصحة ، واصطياد في المياه العكرة قصدها تشكك في موقف مجلس الوزراء الموحد..



ختم الحميري : اكتب هذا التوضيح للإنصاف واظهار الحقيقة ودحضا للتجني الذي حصل على زملائنا ظلماً وزوراً رغم اني في مقدمة الموقعين على المذكرة.