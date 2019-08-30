شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار الوضع في عدن واشتباكات عنيفة تهز المدينة الآن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جواس ينقلب ويعلن موقفه الصريح من معركة الإمارات في شبوة ويحذر الحكومة الشرعية ..وهذا ما قاله عن انتصارات الجيش الرئيس هادي يوقع ”أخطر اتفاقية” في الرياض ثمنا لأحداث شبوة! .. شاهد ما ورد فيها؟

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