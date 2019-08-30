شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عـــــــــاجل: وكالة واس السعودية تنشرالآن خبراً صادم لليمنيين .. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - في الوقت الذي ينتظر فيه اليمنيون من السعودية ان تتكلم او تصدر بيان توضح فيه موقفها من العدوان الاماراتي السافر على قوات الجيش ، في الوقت الذي كانت فيه عيون اليمنيين شاخصة نحو وسائل الاعلام السعودية وبالاخص وكالة الانباء والقناة الرسمية ، ظهرت اخيرا وكالة الانباء «واس» بعد ساعات من الغياب لتتحدث عن احوال الطقس في المملكة ، في تجاهل تام لما يحدث في اليمن من جرائم ضد الانسانية من قبل دولة الامارات .

هذا الخبر المفاجئ من وكالة الانباء السعودية اثار سخرية وغضب اليمنيين على حد سوى ، متسائلين عن سر الصمت المطبق من السعودية حتى اللحظة ، رغم اعلان الخارجية اليمنية ، ورغم بيان رئيس الجمهورية الذي طالب فيه من السعودية بالتدخل لوقف العدوان الاماراتي.

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