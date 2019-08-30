ورد الآن: الامارات تتلقى اول عقاب من 4 دول عظمى بعد مهاجمة الطيران الحربي الاماراتي للجيش اليمني ( صورة )

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - دعا إتحاد طلاب اليمن في المانيا وأمريكا وبريطانيا وفرنساء اليوم الجمعة الى اعتصامات أمام سفارات دوله الامارات ومقرات الامم المتحدة والمطالبه برحيل الامارات من اليمن وإيقاف كل عملياتها الارهابيه ضد الشعب اليمني . قد يعجبك أيضًا: Advertisements ووجه الاتحاد النداء الى طلاب اليمن في كل الدول الى التحرك بالاعتصام لإيقاف الاعمال التخريبيه الارهابيه التي تمارسها دوله الامارات في اليمن وتقديم كافة الملفات والجرائم التى ارتكبتها بحق الشعب اليمني الي مجلس حقوق الإنسان والمحاكم الدولية.

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