"القاعدة" ينفذ هجمات إرهابية في عدن بعد تهديد أمير التنظيم عبر الجزيرة القطرية

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الجمعة 30 أغسطس 2019

صورة أرشيفبة

كتب الخليج 365 ـ متابعات

نفذ تنظيم القاعدة الإرهابي، هجمات انتحارية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، ما تسبب في مقتل وجرح 12 عنصراً من قوات الحزام الأمني، بعد يوم من تهديدات أطلقها ما يعرف بأمير تنظيم القاعدة في عدن عادل موفجة الحسني، عبر شاشة قناة الجزيرة القطرية، أمس الخميس.



وقالت مصادر أمنية وطبية في عدن لـ 24، إن "تنظيم القاعدة الإرهابي شن هجمات انتحارية وقصف صاروخي، اليوم الجمعة، استهدف خلالها قائد قوات الحزام الأمني العميد وضاح عمر، الذي كان يشرف على عملية أمنية في عدن، وأصيب خمسة من حراسه بجراح، إثر انفجار عبوة ناسفة، تم التحكم بها عن بعد".

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وقال مصدر طبي، إن عمر نجى من عملية الاغتيال، لكن أربعة جنود على الأقل أصيبوا في التفجير.

وذكر مصدر آخر، أن "ستة من الجنود قتلوا وأصيب 8 آخرون في هجمات إرهابية أخرى وقعت ظهر اليوم الجمعة في عدن.

وذكر شهود عيان، أن مسلحين ملثمين أطلقوا صاروخاً استهدف قوة أمنية في شمال عدن، ما تسبب في سقوط جرحى من قوات الحزام الأمني.

وكان القيادي في تنظيم القاعدة، والذي يصنف على أنه أمير التنظيم في عدن عادل موفجة الحسني، هدد ليل الخميس عبر شاشة قناة الجزيرة القطرية، أن قوات التحالف العربي والأجهزة الأمنية، هدفاً استراتيجياً لهجمات التنظيم الإرهابي.