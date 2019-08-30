شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن الإمارات ستدفع غاليا ثمن الهجوم على الجيش اليمني.. قرار حاسم وعاجل للرئيس هادي وتسليم مقاتلات حربية سعودية للجيش الوطني لسحق الإمارات ومهاجمتها في عقر دارها والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبدالله التهامي - اقترح علي حسين البجيري، عضو مجلس الشورى اليمني، وعضو مؤتمر الحوار الوطني، على الرئيس عبدربه منصور هادي أن يذهب باتجاه تركيا للرد على العدوان الإماراتي على الجيش اليمني.
وقال البجيري في تغريدة على تويتر، "اقترح على الرئيس سرعة عقد اتفاقية دفاع مشترك مع جمهورية تركيا وحق التدخل بأسرع وقت ممكن لدفن غطرسة الفار الاماراتي".
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وأضاف: "الحرب الآن بين اليمن والإمارات ويحق لليمن ان ترد على الإمارات في عقر دارها ".
وحول المملكة العربية السعودية قال عضو الشورى اليمني، "السعودية ان هي صادقة تسلم لليمن طائرات عهده او على حساب اليمن مالم نحن وانتم سنغرق معآ".
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