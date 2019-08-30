عـــــــــاجل: ابرز قبائل الجنوب تمهل الإمارات "72" ساعة للمغادرة وتكشف ما الذي سيحدث بعد ذلك الوقت

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - كشف القيادي الجنوبي البارز " عادل الحسني " عن بيان وشيك سيصدر عن العديد من النخب والقبائل بجنوب اليمن ردا على العدوان الإماراتي السافر على قوات الجيش الوطني . واكد القيادي الحسني في اعلان مباشر عبر قناة الجزيرة أن بيان قبائل الجنوب يتضمن في ابرز مضامينه امهال الإمارات " 72" ساعه فقط لمغادرة اليمن وفي حال عدم مغادرتها فستكون قواتها وميلشياتها ومصالحها في اليمن هدفا متاحا لها . قد يعجبك أيضًا: Advertisements

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