عــــــــــاجل: أول تصريح ناري لـ ’’طارق عفاش‘‘ على المجزرة المروعة في صفوف الجيش الوطني.. شاهد ماذا قال؟

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - استنكرت قيادة الوية حراس الجمهورية التابعة للعميد طارق عفاش في الساحل الغربي قيام دولة الامارات العربية المتحدة قصف قوات الجيش الوطني بالطيران في محافظة ابين وراح ضحيته عشرات من قيادات وضباط جنوبيين

واعتبر طارق عفاش ان خطوات الامارات الأخيرة انحراف خطير في الاهداف التي من اجلها قام التحالف يقيادة المملكة العربية السعودية والمتمثل في القضاء على الانقلابيين الحوثيين واستعادة الشرعية. واضاف " تحرير صنعاء من الحوثيين سيكون مستحيلا اذا كانت الطائرات الصديقة توجه له ضربات ساحقة تقتله فعليا ومعنويا ولن تقوم للشرعية قائمة اذا كان حلفائها يقفون ضدها وضد تحقيق اهدافها . قد يعجبك أيضًا: Advertisements واضاف " لن نتمكن من دحر الانقلابيين الحوثيين اذا كان حليفنا وصديقنا يوجه لنا ضربات قاتلة".

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