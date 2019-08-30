شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل: دعوة عاجلة للرئيس بسرعة مغادرة السعودية والصحفي الجنوبي أنيس منصور يكشف هوية وجنسية المسئول عن عمليات القصف الجوي في اليمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - اكد المستشار الاعلامي في السفارة اليمنية بالرياض انيس منصور ان المشرف على عمليات القصف الجوي في اليمن هو ضابط سعودي.

واعتبر منصور في تصريحات للجزيرة قبل قليل ان السعودية مسئولة عن كل ما حدث في ابين من قصف جوي سافر للطيران الاماراتي.

وطالب منصور الشرعية باتخاذ موقف قوي ومغادرة السعودية الى مناطق يمنية تمثل خيارات امنه مثل مأرب اوسيئون . قد يعجبك أيضًا: Advertisements

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